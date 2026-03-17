Общество /

В Москве-реке нашли тело третьего пропавшего ребенка из Звенигорода

Ведомости

Тело третьего ребенка, пропавшего в Звенигороде Одинцовского городского округа, обнаружено в Москве-реке. Об этом сообщил глава округа Андрей Иванов.

«Поисковая операция в Звенигороде завершена. В Москве-реке обнаружено тело девочки», – написал Иванов в Telegram-канале. Он добавил, что семьям погибших детей будет оказана вся необходимая помощь.

В ГСУ СК по Московской области сообщили ТАСС, что тело было найдено в 10 км от места, где дети провалились под лед в подмосковном Звенигороде.

13 марта сотрудники МЧС обнаружили тело второго подростка. 11 марта в Москве-реке нашли тело одно из трех подростков. 7 марта стало известно о пропаже двух мальчиков 12 лет и девочки 13 лет, они ушли на прогулку и не вернулись. Дети часто гуляли у реки.

