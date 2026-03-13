В Звенигороде нашли тело второго пропавшего подростка
Сотрудники МЧС обнаружили тело второго подростка, пропавшего неделю назад в Звенигороде. Об этом сообщает ведомство в Max.
За сутки водолазы совершили 16 погружений, всего с начала поисковой операции – 74 погружения. На лодках с боковым обзором обследовано 730 000 кв. км на протяжении 36 км. Пешими группами по берегам Москвы-реки пройдено 59 км.
В ведомстве добавили, что в связи с половодьем установлено 12 постов для наблюдения за ледовой обстановкой и мониторинга русла реки.
Отмечается, что поисковые работы продолжают спасатели МЧС и «Мособлпожспаса», волонтеры регионального отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, сотрудники правоохранительных органов. Всего порядка 150 специалистов и 50 единиц техники.
11 марта в Москве-реке обнаружили тело одно из трех подростков. 7 марта стало известно о пропаже двух мальчиков 12 лет и девочки 13 лет, они ушли на прогулку и не вернулись. Дети часто гуляли у реки. На следующей день ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что подростки утонули.