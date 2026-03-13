В Звенигороде нашли тело второго пропавшего подростка

11 марта в Москве-реке обнаружили тело одно из трех подростков. 7 марта стало известно о пропаже двух мальчиков 12 лет и девочки 13 лет, они ушли на прогулку и не вернулись. Дети часто гуляли у реки. На следующей день ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что подростки утонули.