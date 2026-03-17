Общество

Петербургского депутата Шишлова обвинили в демонстрации запрещенной символики

Ведомости

Административное дело в отношении лидера фракции «Яблоко» в заксобрании Санкт-Петербурга Александра Шишлова поступило в Петроградский районный суд, пишет «Закс.ру». Речь идет об обвинении в демонстрации депутатом запрещенной символики (ч. 1 ст.20.3 КоАП).

Как отметило издание, в случае признания Шишлова виновным, он потеряет возможность принять участие в выборах в сентябре. Дата заседания и детали протокола пока неизвестны. Судья Ольга Кудашкина будет рассматривать дело.

В ноябре 2025 г. протокол по этой же статье был составлен и передан в суд в отношении председателя партии «Яблоко» Николая Рыбакова. Основанием для этого стали публикации в социальных сетях. Рыбаков, как и заместитель лидера фракции в заксобрании Ольга Штанникова, получил штраф. Кроме того, эта статья запрещает фигурантам участвовать в выборах в течение года. 

