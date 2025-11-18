На главу «Яблока» оформили протокол за демонстрацию экстремистской символики

В октябре был арестован зампред партии, экс-депутат Мосгордумы Максим Круглов. Ему предъявлено обвинение в распространении заведомо ложной информации о ВС РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Речь идет о посте, опубликованном в апреле 2022 г. В июне 2025 г. задержали еще одного зампреда «Яблока», главу псковского отделения Льва Шлосберга (считается в России иноагентом) в рамках уголовного дела о повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК), он находится под домашним арестом.