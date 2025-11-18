На главу «Яблока» оформили протокол за демонстрацию экстремистской символики
В Выборгский суд Санкт-Петербурга переданы материалы дела в отношении председателя партии «Яблоко» Николая Рыбакова по статье о демонстрации экстремистской символики. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева, передает «Коммерсантъ».
Основанием дела стали публикации в социальных сетях, содержащие фотографии Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
Рыбакова обвиняют по ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики, символики экстремистских организаций, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами).
12 ноября Приморский краевой суд оштрафовал на 2 млн руб. заместителя председателя регионального отделения «Яблока» Марину Железнякову по уголовному делу о реабилитации нацизма (ч. 2 ст. 354.1 УК РФ) за публикацию в 2021 г.
Ранее, 7 ноября, протокол о публичном демонстрировании экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ) составили на члена фракции «Яблоко» в заксобрании Петербурга Ольгу Штанникову.
В октябре был арестован зампред партии, экс-депутат Мосгордумы Максим Круглов. Ему предъявлено обвинение в распространении заведомо ложной информации о ВС РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Речь идет о посте, опубликованном в апреле 2022 г. В июне 2025 г. задержали еще одного зампреда «Яблока», главу псковского отделения Льва Шлосберга