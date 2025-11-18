Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

На главу «Яблока» оформили протокол за демонстрацию экстремистской символики

Ведомости

В Выборгский суд Санкт-Петербурга переданы материалы дела в отношении председателя партии «Яблоко» Николая Рыбакова по статье о демонстрации экстремистской символики. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева, передает «Коммерсантъ».

Основанием дела стали публикации в социальных сетях, содержащие фотографии Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Рыбакова обвиняют по ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики, символики экстремистских организаций, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами).

Суд вернул Шлосберга под домашний арест

Общество

12 ноября Приморский краевой суд оштрафовал на 2 млн руб. заместителя председателя регионального отделения «Яблока» Марину Железнякову по уголовному делу о реабилитации нацизма (ч. 2 ст. 354.1 УК РФ) за публикацию в 2021 г.

Ранее, 7 ноября, протокол о публичном демонстрировании экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ) составили на члена фракции «Яблоко» в заксобрании Петербурга Ольгу Штанникову.

В октябре был арестован зампред партии, экс-депутат Мосгордумы Максим Круглов. Ему предъявлено обвинение в распространении заведомо ложной информации о ВС РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Речь идет о посте, опубликованном в апреле 2022 г. В июне 2025 г. задержали еще одного зампреда «Яблока», главу псковского отделения Льва Шлосберга (считается в России иноагентом) в рамках уголовного дела о повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК), он находится под домашним арестом.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её