Главная / Общество /

Суд вернул Шлосберга под домашний арест

Ведомости

Псковский областной суд вернул заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (считается в России иноагентом) под домашний арест. Об этом сообщили в псковском «Яблоке», информация об этом опубликована в Telegram-канале судов общей юрисдикции Псковской области.

Возвращение прежней меры пресечения произошло после протеста прокуратуры на постановление о запрете определенных действий для политика. 7 октября он был отпущен из-под домашнего ареста.

«Уголовное дело о повторной “дискредитации армии” против Шлосберга возбудили из-за дебатов с историком Юрием Пивоваровым, в которых политик отстаивал позицию необходимости скорейшего прекращения огня», – утверждают в партии.

Согласно решению суда, он отправлен под домашний арест до 8 декабря 2025 г.

Дело в отношении политика было возбуждено в июне этого года. 11 июня Шлосберга отправили под домашний арест. Тогда силовики провели обыски в его квартире, квартире 96-летнего отца политика Марка Шлосберга, а также в офисе псковского «Яблока». По версии следствия, 12 января Шлосберг дискредитировал использование ВС РФ путем размещения видеозаписи в социальной сети «Одноклассники». При этом в отделении партии уточняли со ссылкой на Шлосберга, что он не размещал этот ролик и не администрирует эту страницу.

