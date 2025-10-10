Суд вернул Шлосберга под домашний арест
Псковский областной суд вернул заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга
Возвращение прежней меры пресечения произошло после протеста прокуратуры на постановление о запрете определенных действий для политика. 7 октября он был отпущен из-под домашнего ареста.
«Уголовное дело о повторной “дискредитации армии” против Шлосберга возбудили из-за дебатов с историком Юрием Пивоваровым, в которых политик отстаивал позицию необходимости скорейшего прекращения огня», – утверждают в партии.
Согласно решению суда, он отправлен под домашний арест до 8 декабря 2025 г.
Дело в отношении политика было возбуждено в июне этого года. 11 июня Шлосберга отправили под домашний арест. Тогда силовики провели обыски в его квартире, квартире 96-летнего отца политика Марка Шлосберга, а также в офисе псковского «Яблока». По версии следствия, 12 января Шлосберг дискредитировал использование ВС РФ путем размещения видеозаписи в социальной сети «Одноклассники». При этом в отделении партии уточняли со ссылкой на Шлосберга, что он не размещал этот ролик и не администрирует эту страницу.