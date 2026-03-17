СПЧ пожаловался в ЮНЕСКО и «Оскару» на фильм «Господин Никто против Путина»

Премьера документального фильма «Господин Никто против Путина» состоялась в январе 2025 г. Датско-чешский фильм был снят российским учителем школы в городе Карабаш Челябинской области Павлом Таланкиным в сотрудничестве с американским режиссером Дэвидом Боренштейном. Авторы фиксировали изменения в образовательном процессе в одной российской школе после начала боевых действий на Украине в 2022 г.