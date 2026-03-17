СПЧ пожаловался в ЮНЕСКО и «Оскару» на фильм «Господин Никто против Путина»
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился в оргкомитет кинопремии «Оскар» и ЮНЕСКО из-за незаконного использования кадров с российскими детьми в фильме «Господин Никто против Путина». Об этом сообщил СПЧ в Telegram-канале.
В совете привели две статьи Конвенции ООН о правах ребенка: ст. 3 и ст. 16. Согласно ст 3. конвенции, во всех действиях, касающихся детей, первоочередное значение должно уделяться наилучшему обеспечению интересов ребенка. По ст. 16 конвенции закрепляется право ребенка на защиту от незаконного вмешательства в его частную жизнь.
«При создании и распространении фильма были нарушены как международные стандарты защиты прав ребенка, так и общепринятые принципы этического обращения с материалами, содержащими изображения несовершеннолетних», – говорится в сообщении.
СПЧ призвало проверить соблюдение прав несовершеннолетних при производстве и распространении фильма и выяснить, получены ли согласия законных представителей детей, изображения которых использованы в фильме. Утверждается, что обращения по поводу использования кадров с детьми инициировали родители и законные представители несовершеннолетних.
Премьера документального фильма «Господин Никто против Путина» состоялась в январе 2025 г. Датско-чешский фильм был снят российским учителем школы в городе Карабаш Челябинской области Павлом Таланкиным в сотрудничестве с американским режиссером Дэвидом Боренштейном. Авторы фиксировали изменения в образовательном процессе в одной российской школе после начала боевых действий на Украине в 2022 г.
В 2024 г. бывший учитель покинул Россию. 15 марта этого года фильм выиграл премию «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм».