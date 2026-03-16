В Кремле не знакомы с получившим «Оскар» фильмом про Путина
Представитель Кремля Дмитрий Песков воздержался от комментариев насчет того, что документальный фильм «Господин Никто против Путина» выиграл «Оскар», так как не смотрел его.
«Я никак не мог бы прокомментировать, потому что я это кино не смотрел. Чтобы комментировать, нужно хотя бы понять, о чем идет речь», – сказал он.
«Господин Никто против Путина» – датско-чешский документальный фильм 2025 г. Павла Таланкина и Дэвида Боренштейна. Таланкин ранее работал учителем в школе Челябинской области. Во время работы он скрытно снимал на камеру происходящее и фиксировал изменения в образовательном процессе. Эти кадры стали основой для фильма. В 2024 г. бывший учитель покинул Россию.
15 марта в Лос-Анджелесе состоялась 98-я церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар».