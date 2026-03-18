ФСБ задержала подростка из Башкирии, который планировал теракт в храме
Сотрудники ФСБ России и Следственного комитета (СК) задержали несовершеннолетнего уроженца Башкирии за публичные призывы к терроризму, содействие террористической деятельности и участие в международной террористической организации (МТО), сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Молодому человек грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы.
По информации следствия, функционер МТО под псевдонимом «Мансур аль-Украини» завербовал жителя Уфы 2009 года рождения через Telegram. Молодой человек по заданию куратора осуществлял идеологическую обработку учеников старших классов и колледжей, чтобы и их вовлечь в террористическую деятельность. В дальнейшем юноша планировал совершить теракт в одном из православных храмов Уфы при помощи самодельного взрывного устройства.
Парня задержали. Во время обыска у него дома обнаружили экстремистскую литературу, символику МТО и видеоинструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и совершению терактов от куратора.
Следственное управление СК России по Башкирии возбудило уголовное дело по по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).
В ЦОС ФСБ обратили внимание, что спецслужбы Украины не снижают активности поиска потенциальных исполнителей терактов и диверсий. В ведомстве предупредили, что граждане, которые дали согласие на содействие противнику, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности.
11 марта суд приговорил двух несовершеннолетних жителей Нижегородской области к шести и восьми годам колонии. Они признаны виновными в совершении теракта (ч. 1 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ) на объектах железнодорожной инфраструктуры,