МВД предупредило о фишинговых рассылках под видом уведомлений ЖКХ
Мошенники начали рассылать россиянам поддельные уведомления ЖКХ с фишинговыми ссылками, через которые получают доступ к аккаунтам пользователей. Об этом сообщили в управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД России.
Злоумышленники отправляют сообщения с тревожными формулировками. Например, о том, что в единой базе учета зафиксированы расхождения по адресу клиента. Затем дается ссылка якобы для сверки актуального баланса по услугам.
Человек по ней переходит на поддельную страницу, после чего перенаправляется в чат с ботом в мессенджере. Бот выдает себя за официальный сервис, запрашивает номер телефона и предлагает ввести код из СМС. После этого мошенники получают доступ к аккаунту жертвы.
В МВД подчеркивают, что настоящие уведомления в сфере ЖКХ направляются только через официальные ресурсы и при наличии согласия пользователя.
10 марта полиция также сообщала о другой распространенной схеме аферистов с «заменой домофона». В этом случае злоумышленники убеждают жертву в необходимости «привязать ключи» или «внести жильцов в новую систему», после чего просят продиктовать код из СМС. В МВД отмечают, что подобные схемы продолжают работать за счет своей бытовой правдоподобности.