Песков не стал комментировать проект о запрете обвинительной информации в СМИ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать инициативу Госсовета Татарстана об ограничении распространения в СМИ информации о виновности человека или компании до решения суда.
«Нет. Я не могу говорить о какой-то позиции до того, как сами наши законодатели не рассмотрят подобные инициативы. Это целиком и полностью их прерогатива», – заявил Песков.
18 марта «Ведомости» писали, что парламент Татарстана предложил радикально изменить подход СМИ к подбору источников информации. В частности, региональные депутаты подготовили поправки в закон о СМИ, запрещающие журналистам писать о преступлениях на стадии следствия.
Татарстанские законотворцы предлагают ввести легальное определение понятия «обвинительная информация», распространение которой допускается «исключительно при наличии судебного акта, вступившего в законную силу».