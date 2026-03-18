Региональные депутаты поставили под сомнение ссылки на анонимные источники

О судебных делах, по которым еще не вынесено решение, нужно говорить аккуратно, сказал «Ведомостям» глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. По его словам, нужно внимательно изучать детали дела и применять разнообразные термины, чтобы не навредить человеку, который может быть невиновен. Соловьев считает, что журналистам нужно ориентироваться в своей работе на Конституцию РФ и закон о печати. Текущая его версия не запрещает распространять информацию, которая пока не стала официальной.