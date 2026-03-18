Региональные депутаты поставили под сомнение ссылки на анонимные источники

Региональные депутаты поставили под сомнение ссылки на анонимные источникиЖурналистам хотят запретить писать о преступлениях до приговора суда
Парламент (госсовет) Татарстана предложил радикально изменить подход СМИ к подбору источников информации. В частности, региональные депутаты подготовили поправки в закон о СМИ, запрещающие журналистам писать о преступлениях на стадии следствия. Татарстанские законотворцы предлагают ввести легальное определение понятия «обвинительная информация», распространение которой допускается «исключительно при наличии судебного акта, вступившего в законную силу».
В Госдуму их инициатива еще не внесена, а направлена 13 марта «на предварительное заключение» в так называемый совет законодателей. То есть в совещательный орган, куда входят представители обеих палат парламента, региональных заксобраний и т. д. Ответственный секретарь совета законодателей 17 марта предложил комиссии совета законодателей по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям представить заключение по проекту до 22 апреля.
Региональные парламенты могут вносить инициативы в Госдуму и напрямую. Но площадка совета законодателей порой используется для обсуждения резонансных идей. Не все из них становятся законами. Хотя, к примеру, именно на заседании совета (с участием президента) спикер североосетинского парламента Алексей Мачнев впервые заявил, что прямые выборы губернаторов приводят к накалу политической ситуации и т. д. В результате регионам дали право отказываться от такого голосования.
Что предлагает Татарстан
Главу закона о СМИ, посвященную правам и обязанностям журналиста, депутаты хотят дополнить ст. 49.1 «Ограничение распространения обвинительной информации». В соответствии с ней «до вступления судебного акта в законную силу допускается распространение информации исключительно в нейтральной форме, не содержащей утверждений либо предположений о виновности конкретного физического или юридического лица». За распространение обвинительной информации с нарушением требований проектируемой ст. 49.1 учредители, редакции, издатели, распространители и журналисты должны нести солидарную ответственность, считают в парламенте Татарстана.
Под «обвинительной информацией» госсовет Татарстана предлагает понимать распространяемые в медиа сведения, «которые прямо либо косвенно формируют у неопределенного круга лиц вывод о совершении конкретным физическим или юридическим лицом противоправных, недобросовестных либо наносящих вред действий независимо от использования оценочных, предположительных либо ссылочных формулировок». Причем использование формулировок «предположительно», «по мнению», «возможно», «со слов», «источники сообщают», а равно ссылка на проведение проверок, расследований или судебных разбирательств не должны освобождать распространителя информации от ответственности, если содержание и форма подачи создают восприятие сообщения как обвинения, говорится в инициативе.
Как это оценивают эксперты
О судебных делах, по которым еще не вынесено решение, нужно говорить аккуратно, сказал «Ведомостям» глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. По его словам, нужно внимательно изучать детали дела и применять разнообразные термины, чтобы не навредить человеку, который может быть невиновен. Соловьев считает, что журналистам нужно ориентироваться в своей работе на Конституцию РФ и закон о печати. Текущая его версия не запрещает распространять информацию, которая пока не стала официальной.
Тотальный запрет на распространение информации о расследуемых преступлениях нарушает конституционное право журналистов и любых лиц на распространение информации и свободу выражения мнения, говорит медиаюрист Светлана Кузеванова. Она также обращает внимание на то, что в проекте «страшным образом хромает техника юридического письма».
«Формулировки о том, что запрещено писать «предположительно», «по мнению» и т. д., недопустимы в тексте закона. Если закон в таком виде примут, то его просто невозможно будет исполнить. <...> Есть отработанный механизм защиты репутации, который может быть использован», – заключила эксперт.
Глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский и его первый заместитель Антон Горелкин не ответили на звонки «Ведомостей».
Совет законодателей был создан в 2012 г. как раз с связи с тем, что предложения отдельных регионов не всегда соответствуют федеральным трендам и ограничения по освещению судебных процессов могут вызвать отрицательную реакцию у парламентских партий, добавил политолог Павел Склянчук.