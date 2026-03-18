В подмосковном Красногорске нашли чемоданы с расчлененным телом женщины
В Красногорске Московской области были найдены два чемодана с останками женщины, которую убил и расчленил, предположительно, ее сожитель, сообщило ГСУ СК России по региону.
Следователи установили, что сожитель 35-летней женщины выносил из квартиры чемоданы. После этого он покончил с собой. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Сейчас криминалисты находятся на месте происшествия. Они проводят осмотр, допросы, после будут назначены судебные экспертизы для выяснения обстоятельств убийства.
