В подмосковном Красногорске нашли чемоданы с расчлененным телом женщины

15 марта СК предъявил обвинение фигуранту дела об убийстве в квартире жилого дома на Строгинском бульваре в Москве. Мужчина больше месяца находился под влиянием мошенников, которые убедили его, что он участвует в секретной операции правоохранительных органов. Он вооружился болгаркой, ломом и кувалдой и проник в квартиру, убив впоследствии ее хозяйку.