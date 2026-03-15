Фигуранту дела об убийстве женщины в Москве предъявили обвинение
Следственный комитет предъявил обвинение фигуранту дела об убийстве в квартире жилого дома на Строгинском бульваре в Москве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России. Обвинение предъявлено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По версии следствия, мужчина больше месяца находился под влиянием мошенников, которые убедили его, что он участвует в секретной операции правоохранительных органов. Выполняя указания, 13 марта он вооружился болгаркой, ломом и кувалдой и проник в квартиру, где находилась 16-летняя дочь хозяйки. Девочка также была введена в заблуждение аферистами и впустила «спецагента».
В какой-то момент подросток вышла из квартиры, чтобы встретить мать и предупредить ее о визите сотрудника спецслужб. Женщина, узнав о происходящем, поспешила в квартиру и попыталась остановить преступника. Тогда, по указке кураторов, мужчина набросился на хозяйку: нанес ей множественные удары руками, а затем не менее двух ударов ножом. От полученных ранений женщина скончалась на месте.
После убийства обвиняемый с помощью принесенных инструментов вскрыл сейф и похитил более $2000 и другие ценности. По команде мошенников он выбросил добычу в окно. Лишь на следующий день аферисты разрешили ему отпустить девочку и покинуть квартиру.
На допросе задержанный признал вину и раскаялся. Следствие будет ходатайствовать о его аресте.