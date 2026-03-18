Турпоток в Крым в 2025 году увеличился до 7,4 млн человек
Туристический поток в Крым в 2025 г. вырос до 7,4 млн человек. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
«В прошлом году на территорию полуострова приехало отдохнуть 7,4 млн человек, что на 1,1 млн человек больше, чем в 2024 г. С 2014 г. этот показатель увеличился почти вдвое», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
30 декабря вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщал, что за 11 месяцев 2025 г. турпоток по России достиг 82,9 млн поездок, увеличившись на 5% год к году. По его словам, это приближает страну к целевым показателям – росту доли туризма в ВВП до 5% и увеличению числа поездок до 140 млн к 2030 г.
Среди регионов по числу туристических поездок лидировали Москва (11,3 млн), Краснодарский край (9 млн) и Санкт-Петербург (6,5 млн). В десятку также вошли Московская область (5,2 млн), Татарстан (2,6 млн) и Крым (2,4 млн поездок за 11 месяцев).