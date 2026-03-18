Турпоток в Крым в 2025 году увеличился до 7,4 млн человек

30 декабря вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщал, что за 11 месяцев 2025 г. турпоток по России достиг 82,9 млн поездок, увеличившись на 5% год к году. По его словам, это приближает страну к целевым показателям – росту доли туризма в ВВП до 5% и увеличению числа поездок до 140 млн к 2030 г.