Возле Госдумы произошел пожар
Через дорогу от здания Государственной думы на Охотном Ряду видно задымление, передает ТАСС. По данным Telegram-каналов, в ресторане «Страна, которой нет» мог произойти пожар.
ТАСС пишет, что дым идет со стороны отеля Four Seasons Hotel Moscow. О пострадавших не сообщается.
По сообщению Telegram-каналов Baza и 112, горит ресторан Аркадия Новикова «Страна, которой нет». Возгорание могло произойти в вентиляции.
10 февраля в жилом доме на Пресненском Валу в Москве произошел пожар. Тогда из горящего дома были спасены 12 человек.