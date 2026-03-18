Минпросвещения подвело итоги развития «Артека», «Орленка» и других лагерей

В «Орленке» велась планомерная модернизация инфраструктуры: обновлены учебное и рабочее оборудование, закуплены инженерно-технические средства охраны, заменена компьютерная техника. Коллектив центра подготовил и выпустил 57 изданий для системы детского отдыха, включая методические пособия и «Книгу вожатого», получившую высокую оценку педагогов. В «Смене» открыты новые лагеря «Наставник» и «Профессиум» для студентов СПО, а также первый в России палаточный лагерь федерального уровня «Рубеж». Здесь разработано и реализовано более 240 уникальных дополнительных программ, по которым обучение прошли 77 996 детей из 89 регионов России и 16 стран. По программам инклюзии обучены 872 ребенка с инвалидностью и ОВЗ, а число обучающихся по государственному заданию выросло на 11% – с 13 516 до 15 000 человек.