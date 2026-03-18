Минпросвещения подвело итоги развития «Артека», «Орленка» и других лагерей

Минпросвещения подвело итоги развития «Артека», «Орленка» и других лагерейВ прошлом году «Артеку» исполнилось 100 лет, «Орленку» - 65
Минпросвещения России подвело итоги реализации программ развития подведомственных детских центров за пять лет. С 2021 по 2025 г. в «Артеке», «Орленке», «Смене», «Океане» и «Алых парусах» велась масштабная работа по модернизации инфраструктуры, обновлению оборудования и развитию образовательных пространств. 2025 г., объявленный Годом детского отдыха, стал знаковым: сразу три федеральных центра отметили юбилеи. 100 лет исполнилось «Артеку», 65 лет – «Орленку», 40 лет – «Смене».
В «Артеке» количество партнерских организаций выросло на 35% – с 96 до 130, что позволило ежегодно реализовывать свыше 250 дополнительных общеразвивающих программ. В рамках проекта «Губернаторский лагерь» обучение прошли более 5 000 детей из 12 регионов. Были введены в эксплуатацию 17 новых объектов, еще 8 находятся в высокой степени готовности. Единую модульную цифровую платформу в 2025 г. использовали более 44% артековцев.
В «Орленке» велась планомерная модернизация инфраструктуры: обновлены учебное и рабочее оборудование, закуплены инженерно-технические средства охраны, заменена компьютерная техника. Коллектив центра подготовил и выпустил 57 изданий для системы детского отдыха, включая методические пособия и «Книгу вожатого», получившую высокую оценку педагогов. В «Смене» открыты новые лагеря «Наставник» и «Профессиум» для студентов СПО, а также первый в России палаточный лагерь федерального уровня «Рубеж». Здесь разработано и реализовано более 240 уникальных дополнительных программ, по которым обучение прошли 77 996 детей из 89 регионов России и 16 стран. По программам инклюзии обучены 872 ребенка с инвалидностью и ОВЗ, а число обучающихся по государственному заданию выросло на 11% – с 13 516 до 15 000 человек.
В «Океане» с 2025 г. работают шесть дружин, две из них – в круглогодичном режиме. Открыты центр воспитательных технологий «Маяк», детский инженерно-технический и эколого-биологический центры. Завершено строительство нового жилого корпуса «Уссури». В летний период центр ежесменно принимает 1 700 детей из 79 российских регионов и 13 стран мира. За пять лет «Океан» посетили более 700 детей из 28 стран.
В «Алых парусах» открыли Ресурсный центр по организации отдыха детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Для центра закупили более 4 600 единиц оборудования, модульной мебели и технических средств обучения. Здесь разработали 273 дополнительные общеразвивающие программы, включая адаптированные. Проведена 41 инклюзивная смена, объединившая 6 312 детей из 80 субъектов России. Во всех центрах особое внимание уделялось созданию безбарьерной среды, модернизации медицинской базы и повышению квалификации педагогов.