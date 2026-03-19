Общество

Силовики задержали убийц главы совета депутатов Новой Каховки

ФСБ и Следственный комитет (СК) РФ задержали пятерых граждан России и Украины, подозреваемых в теракте против главы совета депутатов Новой Каховки Херсонской области Владимира Леонтьева в октябре 2025 г. Им грозит пожизненное лишение свободы.

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, задержанные действовали по указанию украинских кураторов. Следствие полагает, что в 2025 г. житель Херсонской области связался со спецслужбами Украины, предложив организовать теракты в регионе в отношении представителей власти. Для преступления он привлек своих знакомых. Представители Службы безопасности Украины (СБУ) передали подельникам компоненты взрывных устройств с помощью беспилотников.

Злоумышленники собрали СВУ по инструкциям по видеосвязи. В октябре 2025 г. под контролем украинских кураторов задержанные установили взрывчатку на входе в административное здание и привели ее в действие по прибытию главы совета депутатов Новой Каховки. Он умер в больнице от полученных ранений. Кроме того, пострадали две пожилые женщины, которые были поблизости.

Правоохранители предотвратили теракты против других лиц. У задержанных изъяли восемь автоматов Калашникова, взрывчатые вещества иностранного производства, компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств и специальные средства связи.

Главное управление СК России расследует уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Фигуранты арестованы, им предъявлено обвинение. Они признали вину.

1 октября 2025 г. губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Леонтьев подвергся атаке с применением тяжелого украинского беспилотника, известного среди российских военных как «Баба-яга».

