Кабмин в 2026 году направит на выплаты почетным донорам 12,5 млрд рублей
Правительство РФ направит около 12,5 млрд руб. для обеспечения выплат почетным донорам в течение года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.
«Сегодня в нашей стране гражданам, которые сдали кровь не менее 40 раз на безвозмездной основе, присваивается звание почетного донора. Им положены различные льготы, ежегодное денежное вознаграждение. Правительство направит почти 12,5 млрд руб. на предоставление таких выплат в текущем году», – сказал он.
Мишустин также поблагодарил всех российских доноров и отметил их неравнодушие к спасению других людей.
В середине 2024 г. общее количество доноров крови в России выросло на 1,88%, или на 19 996 человек. Всего за январь – июль 2024 г. кровь в России сдали 1,08 млн человек. До этого донорская активность в России снижалась с 2014 г., достигнув минимума в 2020 г., когда доноров было всего 1,21 млн человек.