Кабмин в 2026 году направит на выплаты почетным донорам 12,5 млрд рублей

В середине 2024 г. общее количество доноров крови в России выросло на 1,88%, или на 19 996 человек. Всего за январь – июль 2024 г. кровь в России сдали 1,08 млн человек. До этого донорская активность в России снижалась с 2014 г., достигнув минимума в 2020 г., когда доноров было всего 1,21 млн человек.