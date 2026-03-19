Главная / Общество /

Подросток взорвал банкомат в Москве по указанию кураторов

Взрыв банкомата в отделении Россельхозбанка в Москве, по предварительным данным, устроил подросток, действовавший по указаниям неизвестных. Об этом сообщили в прокуратуре столицы.

По словам 15-летнего юноши, он получил инструкции по телефону, облил банкомат легковоспламеняющейся жидкостью и поджег его. В результате взрыва подросток получил травмы.

«Несовершеннолетнему оказывается медицинская помощь», – уточнили в прокуратуре.

До этого официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала о задержании подозреваемого в противоправных действиях в отделении банка на улице Менжинского.

Это уже второй подобный случай за прошедший месяц. Так, 7 марта 16-летний подросток поджег отделение банка в подмосковном Путилкове, также действуя по указаниям неизвестных. Тогда возгорание удалось быстро ликвидировать, пострадавших не было.

Новости СМИ2
