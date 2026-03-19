Суд изъял имущество экс-главы челябинского Роспотребнадзора Семенова
Курчатовский районный суд Челябинска обратил в доход государства имущество бывшего руководителя управления Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолия Семенова в размере более чем на 400 млн руб., сообщила Генпрокуратура России в Мах.
Имущество Семенова, по версии суда, приобреталось на неподтвержденные доходы. По ходатайству прокурора решение суда немедленно обращено к исполнению.
62-летнего Семенова задержали 12 февраля, на следующий день он был арестован. Против него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения, а равно в крупном размере).
Семенов, по данным прокуратуры, незаконно совмещал прохождение госслужбы с высокоприбыльной предпринимательской деятельностью, которую организовал в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия. Он привлек к схеме сыновей, тещу и доверенных лиц – на них Семенов оформлял активы.
Через такую схему ему удалось приобрести шесть квартир, три жилых дома, 18 земельных участков, 12 нежилых помещений на 25 000 кв. м в Москве, Московской и Челябинской областях, а также 17 транспортных средств.