Экс-главу департамента Росгвардии приговорили к 12 годам по делу о взятке
235-й гарнизонный военный суд приговорил бывшего руководителя департамента техники и вооружения Росгвардии генерал-майора Константина Рябых к 12 годам лишения свободы по делу о получении взятки размером в 17 млн руб. Об этом сообщает ТАСС.
Рябых признали по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Предполагается, что он будет отбывать наказание в колонии строго режима. Кроме того, суд назначил Рябых штраф в размере 34 млн руб. и постановил обратить в доход государства его имущество в размере более 40 млн руб.
Рябых также лишили воинского звания генерал-майора.
Источник «Коммерсанта» в правоохранительных органах сообщил, что генерал-майор был арестован судом 14 февраля по ходатайству Главного военного следственного управления Следственного комитета России. Рябых ранее занимал должность командира воинской части № 3910 (до перевода в Росгвардию – полк внутренних войск МВД в Костроме), указывает газета. В его задачи входила помощь полиции в обеспечении общественного порядка. В 2017 г. часть ликвидировали. Рябых присвоили генеральское звание в декабре 2022 г., уточняет «Коммерсантъ».