Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Экс-главу департамента Росгвардии приговорили к 12 годам по делу о взятке

235-й гарнизонный военный суд приговорил бывшего руководителя департамента техники и вооружения Росгвардии генерал-майора Константина Рябых к 12 годам лишения свободы по делу о получении взятки размером в 17 млн руб. Об этом сообщает ТАСС.

Рябых признали по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Предполагается, что он будет отбывать наказание в колонии строго режима. Кроме того, суд назначил Рябых штраф в размере 34 млн руб. и постановил обратить в доход государства его имущество в размере более 40 млн руб.

Рябых также лишили воинского звания генерал-майора.

Источник «Коммерсанта» в правоохранительных органах сообщил, что генерал-майор был арестован судом 14 февраля по ходатайству Главного военного следственного управления Следственного комитета России. Рябых ранее занимал должность командира воинской части № 3910 (до перевода в Росгвардию – полк внутренних войск МВД в Костроме), указывает газета. В его задачи входила помощь полиции в обеспечении общественного порядка. В 2017 г. часть ликвидировали. Рябых присвоили генеральское звание в декабре 2022 г., уточняет «Коммерсантъ».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь