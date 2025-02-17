Генерал-майор Росгвардии Константин Рябых арестован по делу о взятке

Источник «Коммерсанта» в правоохранительных органах сообщил, что генерал-майор был арестован судом 14 февраля по ходатайству Главного военного следственного управления Следственного комитета России. Рябых ранее занимал должность командира воинской части № 3910 (до перевода в Росгвардию – полк внутренних войск МВД в Костроме), указывает газета. В его задачи входила помощь полиции в обеспечении общественного порядка. В 2017 г. часть ликвидировали. Рябых присвоили генеральское звание в декабре 2022 г., уточняет «Коммерсантъ».