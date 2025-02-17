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Генерал-майор Росгвардии Константин Рябых арестован по делу о взятке

Ведомости

Военный суд в Москве взял под стражу генерал-майора Росгвардии, бывшего главу одного из департаментов ведомства Константина Рябых по делу о взятке в размере 15 млн руб., пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Согласно информации на сайте 235-го гарнизонного военного суда, заседание по избранию меры пресечения состоялось 14 февраля.

По данным ТАСС, Рябых подозревается по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупом размере). Наказание по этой части предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет. Как пишет агентство, Рябых уволен с занимаемой должности.

Источник «Коммерсанта» в правоохранительных органах сообщил, что генерал-майор был арестован судом 14 февраля по ходатайству Главного военного следственного управления Следственного комитета России. Рябых ранее занимал должность командира воинской части № 3910 (до перевода в Росгвардию – полк внутренних войск МВД в Костроме), указывает газета. В его задачи входила помощь полиции в обеспечении общественного порядка. В 2017 г. часть ликвидировали. Рябых присвоили генеральское звание в декабре 2022 г., уточняет «Коммерсантъ».

В ноябре 2024 г. военный суд также арестовал заместителя начальника тыла Росгвардии генерал-майора Мирзу Мирзаева по делу о взятке, писал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным «Коммерсанта», его подозревали в получении отката в 140 млн руб. от руководства компании – производителя модулей для строительства складов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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