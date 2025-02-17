Генерал-майор Росгвардии Константин Рябых арестован по делу о взятке
Военный суд в Москве взял под стражу генерал-майора Росгвардии, бывшего главу одного из департаментов ведомства Константина Рябых по делу о взятке в размере 15 млн руб., пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Согласно информации на сайте 235-го гарнизонного военного суда, заседание по избранию меры пресечения состоялось 14 февраля.
По данным ТАСС, Рябых подозревается по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупом размере). Наказание по этой части предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет. Как пишет агентство, Рябых уволен с занимаемой должности.
Источник «Коммерсанта» в правоохранительных органах сообщил, что генерал-майор был арестован судом 14 февраля по ходатайству Главного военного следственного управления Следственного комитета России. Рябых ранее занимал должность командира воинской части № 3910 (до перевода в Росгвардию – полк внутренних войск МВД в Костроме), указывает газета. В его задачи входила помощь полиции в обеспечении общественного порядка. В 2017 г. часть ликвидировали. Рябых присвоили генеральское звание в декабре 2022 г., уточняет «Коммерсантъ».
В ноябре 2024 г. военный суд также арестовал заместителя начальника тыла Росгвардии генерал-майора Мирзу Мирзаева по делу о взятке, писал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным «Коммерсанта», его подозревали в получении отката в 140 млн руб. от руководства компании – производителя модулей для строительства складов.