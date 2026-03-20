Силовики задержали мужчину, планировавшего взорвать авто чиновника ДНР
ФСБ задержала в Донецкой народной республике (ДНР) гражданина России, который намеревался подорвать авто чиновника местной администрации. Он был завербован украинскими спецслужбами и дал признательные показания, говорится в сообщении ФСБ.
Силовики изъяли у задержанного взрывчатку, электродетонатор и пульт дистанционного управления. Установлено, что мужчина сам связался через Telegram с представителем украинских спецслужб. По его заданию россиянин забрал из схрона компоненты самодельного взрывного устройства для подрыва машины одного из чиновников администрации ДНР.
Возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на теракт и обращении с взрывчатыми веществами.
19 марта ФСБ и Следственный комитет (СК) РФ задержали пятерых россиян и украинцев, обвиняемых в теракте против главы совета депутатов Новой Каховки Херсонской области Владимира Леонтьева в октябре 2025 г. Расследуется уголовное дело о теракте. Фигуранты арестованы, им грозит пожизненное лишение свободы.