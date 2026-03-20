Голикова: сахарный диабет угрожает превратиться в эпидемию

В России сахарным диабетом страдают порядка 6 млн человек, примерно столько же имеют скрытые формы заболевания, при этом диагноз у них не поставлен, сообщал замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин, выступая на конгрессе «Национальное здравоохранение» в октябре 2025 г. Он отмечал, что количество пациентов растет из года в год. Его слова приводит ТАСС.