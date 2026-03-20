Голикова: сахарный диабет угрожает превратиться в эпидемию
Показатели по сахарному диабету за 2025 г. вызывают тревогу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора.
«Болезнь угрожает превратиться в эпидемию», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
В России сахарным диабетом страдают порядка 6 млн человек, примерно столько же имеют скрытые формы заболевания, при этом диагноз у них не поставлен, сообщал замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин, выступая на конгрессе «Национальное здравоохранение» в октябре 2025 г. Он отмечал, что количество пациентов растет из года в год. Его слова приводит ТАСС.
Директор Института диабета Марина Шестакова рассказала, что пациентов с сахарным диабетом II типа, нуждающихся в современных сахароснижающих лекарствах, на практике значительно больше. Речь может идти об 1 млн человек из порядка 5,5 млн больных сахарным диабетом II типа в России. Сейчас денег на лекарственное обеспечение такого числа пациентов в стране нет, отметила она.
Сахарный диабет II типа – хроническое заболевание, при котором нарушается обмен глюкозы в организме, напомнила эндокринолог медицинской компании «Сберздоровье» Маргарита Белоусова. Со временем это приводит к поражению сосудов, сердца, почек, нервной системы и органов зрения. Больные сахарным диабетом должны получать препараты регулярно и без перерывов, длительно и, как правило, пожизненно, подчеркнула эндокринолог.