В России назвали возраст репродуктивного здоровья мужчин

В феврале президент Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ) Владислав Корсак сообщал, что около 600 000 человек родилось с использованием процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с момента начала ее применения в стране в 1986 г. Возможность получить бесплатное лечение бесплодия с использованием ЭКО по ОМС появилась в России с 2016 г. В базовую программу вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) также входит криоконсервация эмбрионов и их перенос.