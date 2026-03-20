В России назвали возраст репродуктивного здоровья мужчин
Возрастной диапазон репродуктивного здоровья мужчин в России составляет 18–49 лет. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на методические рекомендации по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста.
В документе, утвержденном Минздравом в феврале 2026 г., отмечается, что, хотя мужчины сохраняют физиологическую способность к зачатию и после 49 лет, вероятность рождения живого ребенка после 35 снижается вдвое, даже при использовании ЭКО. Также у детей, рожденных от возрастных отцов, фиксируются худшие показатели здоровья.
Особое внимание в рекомендациях уделяется необходимости активной профилактической работы со стороны системы здравоохранения, так как мужское бесплодие часто протекает без симптомов.
В феврале президент Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ) Владислав Корсак сообщал, что около 600 000 человек родилось с использованием процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с момента начала ее применения в стране в 1986 г. Возможность получить бесплатное лечение бесплодия с использованием ЭКО по ОМС появилась в России с 2016 г. В базовую программу вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) также входит криоконсервация эмбрионов и их перенос.