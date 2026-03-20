Слуцкий предложил разрешить парковку на два часа у больниц и школ

29 декабря прошлого года депутаты Госдумы от партии «Новые люди» предложили сделать парковку бесплатной с 31 декабря по 10 января по всей стране. Обращение об этом было направлено министру транспорта РФ Андрею Никитину. Вместе с тем, рекомендации к региональным властям, согласно предложению, будут носить юридически не обязывающий, но убедительный характер.