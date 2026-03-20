Главная / Общество /

Слуцкий предложил разрешить парковку на два часа у больниц и школ

Ведомости

По всей России следует установить правило о бесплатной парковке на два часа у больниц и школ. С такой инициативой выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Необходим единый подход на федеральном уровне – у людей, посещающих социально значимые объекты, должна быть возможность бесплатно парковать свой автомобиль в течение двух часов, не боясь, что лишняя минута простоя обернется непредвиденными тратами», – сказал он (цитата по ТАСС).

По действующим правилам право на бесплатную парковку у соцобъектов действует, но время различается в зависимости от региона. Слуцкий добавил, что жители городов часто сталкиваются с дефицитом парковочных мест.

29 декабря прошлого года депутаты Госдумы от партии «Новые люди» предложили сделать парковку бесплатной с 31 декабря по 10 января по всей стране. Обращение об этом было направлено министру транспорта РФ Андрею Никитину. Вместе с тем, рекомендации к региональным властям, согласно предложению, будут носить юридически не обязывающий, но убедительный характер.

