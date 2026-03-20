Минспорт признал женские ММА видом спорта
Министерство спорта включило женские смешанные единоборства (ММА) во Всероссийский реестр видов спорта в шести весовых категориях. Об этом сообщил президент Союза ММА России Сергей Фатеев.
Он поздравил женщин с признанием женского ММА и выразил благодарность всей команде союза за проделанную работу, а также министру спорта Михаилу Дегтяреву за оперативность и поддержку идеи.
«Искренне рад за наших спортсменок – у них появилась возможность получать спортивные разряды, звания и титулы», – подчеркнул Фатеев.
Первым турниром, на котором выступят женщины в новом статусе, станет чемпионат России 2026 г. в Сочи. Президент Союза ММА выразил уверенность, что у спортсменок будет высокая конкуренция и красивые поединки.