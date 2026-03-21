Численность амурских тигров в России достигла 750 особей

Амурский тигр (также известный как дальневосточный или уссурийский) – один из самых крупных подвидов тигра и самый северный из них. Его длина может достигать 3 м, а вес – 300 кг. От других подвидов он отличается более густой и светлой шерстью, а также пятисантиметровым слоем жира на брюхе, защищающим от сильных морозов. Эти хищники обитают на юго-востоке России в Приморском и Хабаровском краях, а также в Северо-Восточном Китае, населяя кедрово-широколиственные леса и предгорья Сихотэ-Алиня .