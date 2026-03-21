Численность амурских тигров в России достигла 750 особей
Популяция краснокнижного амурского тигра в дикой природе в России, согласно данным ежегодного мониторинга особо охраняемых природных территорий и экспертным оценкам, стабильна и составляет не менее 750 особей. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на генерального директора центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева.
По его словам, учет ведется на 25–30% ареала хищника с помощью автоматических фотокамер и отслеживания следов на снегу. На этих территориях численность не меняется, поэтому специалисты предполагают аналогичную ситуацию во всем ареале. В настоящее время популяция находится на устойчивом уровне, при этом три года назад рост численности замедлился из-за последствий африканской чумы свиней, сказавшейся на поголовье кабана, а также других факторов.
Арамилев отметил, что еще тогда было понятно: количество взрослых особей превышает 500, что является минимальным порогом для сдерживания накопления генетических ошибок от близкородственного скрещивания.
Амурский тигр (также известный как дальневосточный или уссурийский) – один из самых крупных подвидов тигра и самый северный из них. Его длина может достигать 3 м, а вес – 300 кг. От других подвидов он отличается более густой и светлой шерстью, а также пятисантиметровым слоем жира на брюхе, защищающим от сильных морозов. Эти хищники обитают на юго-востоке России в Приморском и Хабаровском краях, а также в Северо-Восточном Китае, населяя кедрово-широколиственные леса и предгорья Сихотэ-Алиня .
Вид занесен в Красную книгу России и Международного союза охраны природы. Благодаря принятым мерам популяция в России выросла с критических 30–40 особей в 1940-х гг. до более чем 750 особей в настоящее время. Основу рациона составляют кабаны, изюбри и косули, а образ жизни – одиночный, с индивидуальными участками до 2000 кв. км у самцов.