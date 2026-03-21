Онищенко предупредил о риске эпидемии ожирения в России
Ожирение может стать в России эпидемией наравне с диабетом, заявил «РИА Новости» академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Мы с вами постоянно говорим об увеличении числа людей с ожирением. Россия, правда, еще не в первой десятке, но по темпам нарастания ожирения в стране мы в первой десятке. А что такое ожирение? Это можно смело ставить знак равенства с диабетом», – отметил он.
Онищенко добавил, что «главными врагами людей» также остаются кардиологические и онкологические заболевания.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора заявила, что статистика по сахарному диабету за 2025 г. вызывает серьезное беспокойство. По ее словам, заболевание может приобрести масштабы эпидемии. По данным замминистра здравоохранения РФ Евгения Камкина, озвученным на конгрессе «Национальное здравоохранение» в октябре 2025 г., в России сахарным диабетом болеют около шести млн человек. Примерно столько же имеют скрытую форму заболевания, при которой диагноз официально не установлен.