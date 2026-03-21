Умерла двукратная победительница Паралимпийских игр Алевтина Елесина
Двукратная победительница Паралимпийских игр в составе российской сборной по лыжным гонкам среди слепых Алевтина Елесина умерла на 72-м году жизни, сообщил Паралимпийский комитет России в Telegram-канале.
«Это невосполнимая утрата для всего российского спорта. Она была настоящим символом несгибаемой воли, мужества и безграничной преданности спорту», – говорится в публикации.
Комитет не называет причину смерти спортсменки. Прощание состоится 25 марта в Екатеринбурге.
Золотые медали Елесина получила в гонках на 5 км на Паралимпиаде 1992 и 1994 гг. Кроме того, на ее счету три серебряные и одна бронзовая награда Игр. Она заслуженный мастер спорта РФ.