Умерла двукратная победительница Паралимпийских игр Алевтина Елесина

Ведомости

Двукратная победительница Паралимпийских игр в составе российской сборной по лыжным гонкам среди слепых Алевтина Елесина умерла на 72-м году жизни, сообщил Паралимпийский комитет России в Telegram-канале.

«Это невосполнимая утрата для всего российского спорта. Она была настоящим символом несгибаемой воли, мужества и безграничной преданности спорту», – говорится в публикации.

Комитет не называет причину смерти спортсменки. Прощание состоится 25 марта в Екатеринбурге.

Золотые медали Елесина получила в гонках на 5 км на Паралимпиаде 1992 и 1994 гг. Кроме того, на ее счету три серебряные и одна бронзовая награда Игр. Она заслуженный мастер спорта РФ. 

