AHaber: в Стамбуле девять человек оказались под завалами после обрушения домов
В стамбульском районе Фатих после обрушения двух зданий под завалами оказались девять человек, пишет AHaber. По предварительным данным, причиной стал взрыв газа.
Под завалами оказались девять человек. Семь человек были спасены с ранениями, также сообщается, что еще один человек найден, его выведут наружу.
Губернатор Стамбула Давут Гюль сообщил, что спасатели сейчас ведут поиски еще одного человека, оставшегося под завалами.
Как сообщает издания, взрыв в одном здании вызвал эффект домино, в результате чего обрушилось и соседнее здание, ни были смежными. Оба строения полностью разрушены.