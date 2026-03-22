Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

На Кипре постоянно проживают свыше 150 000 россиян

Ведомости

Постоянно на Кипре проживают более 150 000 граждан России. Об этом сообщил посол России в Никосии Мурат Зязиков в комментарии «РИА Новости».

Российское посольство считает своим ключевым направлением деятельности защиту прав и законных интересов находящихся на острове российских граждан, указал дипломат.

Посол рассказал, что количество услуг, оказанных россиянам за год, превышает 100 000. Также диппредставительство организует ежемесячные консульские выезды в города Лимассол и Пафос.

Зязиков рассказал, что санкционная политика ЕС стала для связанного с Кипром российского бизнеса сложным испытанием: «Речь идет не только о снижении активности, но и о постепенной перестройке прежней модели присутствия». По его словам, изменения наиболее заметны в банковском секторе.

В конце 2025 г. глава комитета парламента Кипра по иностранным и европейским делам Харис Георгиадис сообщил, что Кипр намерен восстановить прямое авиасообщение и экономические связи с Россией после завершения конфликта на Украине. Завершение боевых действий также приведет к нормализации взаимодействия между Евросоюзом и РФ, считает он.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте