В конце 2025 г. глава комитета парламента Кипра по иностранным и европейским делам Харис Георгиадис сообщил, что Кипр намерен восстановить прямое авиасообщение и экономические связи с Россией после завершения конфликта на Украине. Завершение боевых действий также приведет к нормализации взаимодействия между Евросоюзом и РФ, считает он.