На Кипре постоянно проживают свыше 150 000 россиян
Постоянно на Кипре проживают более 150 000 граждан России. Об этом сообщил посол России в Никосии Мурат Зязиков в комментарии «РИА Новости».
Российское посольство считает своим ключевым направлением деятельности защиту прав и законных интересов находящихся на острове российских граждан, указал дипломат.
Посол рассказал, что количество услуг, оказанных россиянам за год, превышает 100 000. Также диппредставительство организует ежемесячные консульские выезды в города Лимассол и Пафос.
Зязиков рассказал, что санкционная политика ЕС стала для связанного с Кипром российского бизнеса сложным испытанием: «Речь идет не только о снижении активности, но и о постепенной перестройке прежней модели присутствия». По его словам, изменения наиболее заметны в банковском секторе.
В конце 2025 г. глава комитета парламента Кипра по иностранным и европейским делам Харис Георгиадис сообщил, что Кипр намерен восстановить прямое авиасообщение и экономические связи с Россией после завершения конфликта на Украине. Завершение боевых действий также приведет к нормализации взаимодействия между Евросоюзом и РФ, считает он.