Поставщики попросили ФАС запретить ритейлерам взыскивать недополученные доходы
Производители продуктов питания попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) оценить действия ритейлеров на соответствие антимонопольному законодательству. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Национального союза хлебопечения, Рыбного союза, «Союзнапитков» и «Руспродсоюза» на имя заместителя руководителя ФАС Тимофея Нижегородцева.
Речь идет о разногласиях между поставщиками и ритейлерами в рамках контрактов на 2026 г. Сети требуют включить в документы собственную доходность и компенсации, если показатель не будет достигнут. При отказе поставщику может угрожать сокращение ассортимента. Под доходностью ритейлеры обычно понимают разницу между закупочной и полочной стоимостью товара.
По данным антимонопольной службы, обращение будет рассмотрено в установленном порядке.
В августе 2025 г. Минсельхоз предложил поставщикам и торговым сетям самостоятельно устанавливать цену или формулу расчетов на некоторые продукты в долгосрочных контрактах, писали «Ведомости». Изменение было внесено в виде поправок в закон о торговле. В прежней версии документа формулу цены в долгосрочных контрактах должно было установить правительство.