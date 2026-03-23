Главная / Общество /

Тишковец: к концу недели москвичей ждет майское тепло

Ведомости

В ближайшие выходные воздух в Москве прогреется до +15…+18 градусов. Показатель близок к рекорду 2020 г. (+17,4 градуса) и соответствует климатическим показателям начала мая, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Благодаря погожему антициклону апрельская погода, пришедшая в Центральную Россию около двух недель назад, к концу недели постепенно станет «перерождаться в рекордное тепло», сообщил Тишковец. По его словам, после заката в Москве тепло будет улетучиваться. По ночам показания минимальных термометров снизятся до -3…+2, а лужи будет покрывать тонкая пленка льда. Днем термометры в столице покажут +12…+15.

«Снежный покров, который на опорной метеостанции ВДНХ за последние сутки уменьшился с 20 до 18 см, продолжит стремительно таять, и к концу семидневки его слой составит не более 2-7 см», – добавил метеоролог.

По данным географического факультета МГУ имени Ломоносова, в марте в Москве были побиты три вековых рекорда температуры воздуха. Ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии Михаил Локощенко объяснил, что причина необычно теплой погоды и рекордно высокой максимальной температуры заключается в нахождении Москвы на западной периферии обширного антициклона с центром над Южной Сибирью.

