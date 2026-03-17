Мартовская погода в Москве побила три вековых рекорда
В Москве в марте побиты три вековых рекорда температуры воздуха, сообщили в Telegram-канале географического факультета МГУ имени Ломоносова.
С 12 марта температура воздуха впервые за 148 лет достигла +13,6 градуса. На следующий день она поднялась до +15,1 и превысила на три градуса рекорд 1997 г. 15 марта температура достигла +11,5 градуса. Прежние рекорды для этих дней составляли 11,1, 12,1 и 9,7 градуса соответственно.
В эти же дни и 16 марта наблюдалась и рекордно высокая среднесуточная температура воздуха – до +9,2 градуса 13 марта. Максимальная температура воздуха 14 марта была +13,5 градуса, что повторило вековой рекорд, установленный в прошлом году.
«Причина необычно теплой погоды и рекордно высокой максимальной температуры – нахождение Москвы на западной периферии обширного антициклона с центром над Южной Сибирью», – рассказал ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко.
По его словам, абсолютный рекорд максимальной температуры воздуха для марта пока устоял. Он составляет 19,5 градуса.