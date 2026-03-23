Дмитрий Свищев возглавил Ассоциацию лыжных видов спорта России
Дмитрий Свищев избран председателем Ассоциации лыжных видов спорта России. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев.
«Важный шаг сегодня сделан на общем собрании членов Ассоциации лыжных видов спорта России», – отметил министр, поблагодарив прошлого руководителя Елену Вяльбе за работу (цитата по ТАСС).
Свищев сменил Вяльбе, которая возглавляла ассоциацию с 2020 г. Он также занимает пост первого зампреда комитета Госдумы по физической культуре и спорту, является президентом Федерации керлинга России и вице-президентом Федерации фристайла РФ.
16 февраля Дегтярев в интервью «Ведомостям» допускал возможность объединения федераций по зимним видам спорта. «По лыжным объединение напрашивается. Ледовые мы тоже соберем, послушаем их предложения. Вполне возможно объединение и «льда», бояться этого не надо», – пояснял он. Министр отмечал, что перед принятием решений они выслушают президентов федераций. Дегтярев также подчеркивал, что в объединенных до этого федерациях царит полный порядок.