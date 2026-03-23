Число погибших при пожаре в Москве возросло до четырех человек
Количество погибших в результате пожара в доме на Николоямской улице в Москве возросло до четырех. Один из пострадавших скончался в медучреждении, сообщил ТАСС Следственный комитет (СК) Московской области.
В ведомстве также рассказали, что сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого по делу о гибели людей при возгорании. Дело расследуется по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Максимальное наказание по ней – лишение свободы на четыре года.
По данным следствия, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем одного из жильцов дома.
23 марта стало известно, что из-за пожара в жилом доме в Москве погибли три человека. Еще четверо пострадали. Двое скончались при оказании медпомощи и реанимационных действиях. Возгорание произошло на Николоямской улице, 43. Пламя охватило лифтовой холл и частично лестничную клетку второго этажа. Пожарные спасли девять человек, включая пятерых детей.