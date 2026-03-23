Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

Число погибших при пожаре в Москве возросло до четырех человек

Ведомости

Количество погибших в результате пожара в доме на Николоямской улице в Москве возросло до четырех. Один из пострадавших скончался в медучреждении, сообщил ТАСС Следственный комитет (СК) Московской области.

В ведомстве также рассказали, что сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого по делу о гибели людей при возгорании. Дело расследуется по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Максимальное наказание по ней – лишение свободы на четыре года.

По данным следствия, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем одного из жильцов дома.

23 марта стало известно, что из-за пожара в жилом доме в Москве погибли три человека. Еще четверо пострадали. Двое скончались при оказании медпомощи и реанимационных действиях. Возгорание произошло на Николоямской улице, 43. Пламя охватило лифтовой холл и частично лестничную клетку второго этажа. Пожарные спасли девять человек, включая пятерых детей.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь