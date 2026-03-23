Три человека погибли при пожаре в центре Москвы
В результате пожара в жилом девятиэтажном доме в Москве погибли три человека. Еще четверо пострадали, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
По словам источника агентства, двое скончались при попытке оказания медпомощи и реанимационных действий.
Пожар случился на Николоямской улице, 43. Пламя охватило лифтовой холл и частично лестничную клетку второго этажа. Пожарно-спасательные подразделения спасли 19 человек, включая пятерых детей. К тушению привлекались 86 специалистов и 23 единицы техники.
18 марта ТАСС писал о пожаре, случившемся через дорогу от здания Государственной думы на Охотном Ряду. Telegram-каналы сообщали, что возгорание могло быть в ресторане «Страна, которой нет». О пострадавших не сообщалось.
10 февраля пожар был в жилом доме на Пресненском Валу в Москве. Из горящего дома спасли 12 человек.