Путин подписал закон об ограничении числа штрафов из-за ОСАГО до одного в сутки
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому россиян можно будет штрафовать не чаще одного раза в сутки за управление транспортом без полиса ОСАГО. Такие изменения предполагают единоразовый штраф вне зависимости от способа фиксации нарушения, закон размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Нововведения коснулись ст. 12.37 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Поправки подразумевают, что в случае фиксации автомобиля с водителем без полиса ОСАГО несколько раз за сутки административная ответственность будет наступать только за первый случай. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
17 марта Госдума приняла законопроект во втором и третьем чтениях. Депутаты приняли такое решение единогласно. Полис ОСАГО предусматривает возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, в случае если владелец полиса признан виновником дорожно-транспортного происшествия. ОСАГО обязательно для всех водителей на территории страны. За его отсутствие необходимо платить штраф в размере 800 руб., при повторном нарушении – от 3000 до 5000 руб.