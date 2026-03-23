Путин подписал закон об ограничении числа штрафов из-за ОСАГО до одного в сутки

Нововведения коснулись ст. 12.37 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Поправки подразумевают, что в случае фиксации автомобиля с водителем без полиса ОСАГО несколько раз за сутки административная ответственность будет наступать только за первый случай. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.