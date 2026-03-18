Госдума приняла закон о штрафах раз в сутки для водителей без ОСАГО

В ответ на запрос «Ведомостей» представитель Российского союза автостраховщиков (РСА) заявил, что закон поможет существенно снизить количество водителей без ОСАГО. Большинство из тех, кто не оформляет полис, – необязательные и неаккуратные водители, которые с большей вероятностью попадут в ДТП. Цена полиса ОСАГО для них будет выше по сравнению с обычной, говорит представитель пресс-службы РСА. Барьером для покупки полиса, особенно для начинающих водителей, нередко является его высокая стоимость, считает автоюрист Лев Воропаев. При этом, как отмечает Соловьева, пытаясь сэкономить на страховании, ОСАГО не оформляют даже таксопарки.