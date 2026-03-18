Госдума приняла закон о штрафах раз в сутки для водителей без ОСАГО

Госдума приняла закон о штрафах раз в сутки для водителей без ОСАГООтслеживание нарушителей по камерам принесет в бюджет минимум 30 млрд рублей в год, считают эксперты
Владельцев автомобилей без полиса ОСАГО начнут отслеживать на дорогах с помощью камер фотовидеофиксации. Штрафовать за отсутствие гражданской автостраховки их будут не более одного раза в сутки. Такой закон сразу во втором и третьем чтениях единогласно приняли депутаты Госдумы на пленарном заседании 17 марта. Поправки в ст. 12.37 Кодекса об административных правонарушениях вступят в силу с момента официального опубликования закона.
Полис ОСАГО предусматривает возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, в случае если владелец полиса признан виновником дорожно-транспортного происшествия. ОСАГО обязательно для всех водителей в России. Сейчас штраф за его отсутствие составляет 800 руб., при повторном нарушении – от 3000 до 5000 руб. В текущей формулировке закон позволяет штрафовать водителей в сутки неоднократно, за каждую фиксацию без ОСАГО – новый штраф.
Если камера зафиксирует нарушение дважды и более в день, владельца автомобиля будут наказывать только за первое нарушение, пояснил суть поправок член комитета по госстроительству и законодательству Алексей Волоцков. Скоро начнет работать новое программное обеспечение «Паутина», которое будет проверять наличие полисов ОСАГО у автомобилей, движение которых фиксируют камеры, добавил он, выступая в Госдуме.
Принятый Госдумой закон решает только технический момент, который препятствовал проверке наличия у автомобилистов полисов ОСАГО как с помощью комплексов фотовидеофиксации, так и инспектором ГАИ, говорит автоюрист, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Екатерина Соловьева. «Если бы такие [по камерам] проверки проводились сейчас, то штрафы бы выписывались каждый раз, когда не застрахованный по ОСАГО автомобиль появлялся бы в поле зрения видеокамер», – добавила она.
Глава Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин заявил «Ведомостям», что сервис по выгрузке данных с камер для оформления штрафов для Госавтоинспекции был готов со стороны НСИС в конце 2025 г. Теперь, по его словам, необходима готовность со стороны МВД России эти данные забирать.
Штрафы по камерам за вождение без ОСАГО могут принести бюджету минимум 30 млрд руб. в год, оценил гендиректор компании «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров.
В 2025 г. число транспортных средств без ОСАГО составило 25%, напомнила Соловьева, ссылаясь на данные РСА. Но из них не более 15% тех, кто реально выезжает на дороги, оценила она.
Гендиректор страховой компании «Зетта страхование» Игорь Фатьянов ожидает, что на начальном этапе внедрения изменений полис ОСАГО купят около 5% от общего числа водителей. Этот показатель будет расти вместе с увеличением количества автоматизированных штрафов в течение нескольких месяцев – до примерно 10%, прогнозирует он.
В ответ на запрос «Ведомостей» представитель Российского союза автостраховщиков (РСА) заявил, что закон поможет существенно снизить количество водителей без ОСАГО. Большинство из тех, кто не оформляет полис, – необязательные и неаккуратные водители, которые с большей вероятностью попадут в ДТП. Цена полиса ОСАГО для них будет выше по сравнению с обычной, говорит представитель пресс-службы РСА. Барьером для покупки полиса, особенно для начинающих водителей, нередко является его высокая стоимость, считает автоюрист Лев Воропаев. При этом, как отмечает Соловьева, пытаясь сэкономить на страховании, ОСАГО не оформляют даже таксопарки.
Кроме этого у водителей возникают сложности с возмещением ущерба. Например, законом об ОСАГО предусмотрено, что выплата при возмещении производится в том числе в натуральном размере, т. е. должен проводиться ремонт пострадавшего в ДТП автомобиля, говорит Воропаев. Многие страховые компании не направляют автомобили на ремонт и ограничиваются денежной выплатой, продолжил автоюрист. По его словам, страховщикам экономически выгоднее оформить выплату, чем заниматься ремонтом. Исходя из судебной практики, такое поведение страховых компаний носит массовый характер, подытожил Воропаев. В 2025 г. по полису ОСАГО машины ремонтировали только в 6,1% случаев, в остальных потерпевшему выплачивали денежную компенсацию, писали в марте «Известия» со ссылкой на данные РСА.
«Ведомости» направили запрос в МВД, чтобы узнать, когда ведомство будет готово обрабатывать данные сервиса НСИС для оформления штрафов.