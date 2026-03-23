Общество /

Начальника котельной ЖКУ Минобороны обвинили в хищении топлива

Ведомости

Военные следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника котельной филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Антона Панова за хищение 140 т топлива. Об этом пишет Главное военное следственное управление СК России в Telegram-канале.

Согласно следствию, в 2025-2026 гг. государственный заказчик заключил контракты на поставку твердого котельного топлива для отопления жилых домов в Свердловской области. Обязанности по приемке возлагались на Панова. Он совершил многомиллионное хищение топлива, предоставив ложные сведения об объемах поставки. Этим фигурант причинил Минобороны РФ ущерб в особо крупном размере.

На допросе Панов признался и раскаялся. Он обвиняется в ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере). Ему грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в 1 млн руб. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на сбор доказательств и установление других причастных к преступлению.

5 марта стало известно, что бывший руководитель Главного военно-строительного управления (ГВСУ) №8 Вадим Выгулярный признал вину и выразил готовность дать показания. Он обвиняется по делу экс-первого замминистра строительства ДНР Юлии Мерваезовой о хищении свыше 9 млрд руб. у Минобороны РФ.

