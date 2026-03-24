МВД разработало порядок снятия с учета при фиктивной регистрации
МВД России подготовило правила снятия граждан с регистрационного учета в случае выявления фиктивной регистрации. Об этом сообщает миграционная служба МВД России в своем Telegram-канале. Документ устанавливает порядок принятия решения о снятии с учета по месту пребывания или жительства.
Согласно проекту, решение будет приниматься руководителями территориальных органов МВД или их заместителями в течение пяти рабочих дней после подтверждения факта фиктивной регистрации. Основанием могут стать, в частности, вступивший в силу приговор суда, судебные решения или процессуальные документы правоохранительных органов, а также постановления по делам об административных правонарушениях.
О принятом решении предполагается уведомлять собственника или нанимателя жилого помещения.