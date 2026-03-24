С экс-замминистра обороны Иванова начали взыскание более 4 млрд рублей
Судебные приставы взыскивают более 4 млрд руб. с бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, сообщил ТАСС со ссылкой на судебные материалы.
В них говорится, что Иванов похитил свыше 3,9 млрд руб. Мосгорсуд признал его виновным и, кроме лишения свободы, назначил штраф в размере 100 млн руб. Экс-замминистра не уплатил его в установленный срок.
Судебные приставы открыли три исполнительных производства. Третье связано с долгами за электроэнергию в размере 44 000 руб. Сумма принудительного взыскания превысила 4 млрд руб.
В июле 2025 г. Мосгорсуд признал Иванова виновным в особо крупной растрате на сумму более 216 млн руб. при покупке паромов для Керченской переправы и легализации около 4 млрд руб., выведенных из банка «Интеркоммерц». Его приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима. В сентябре Иванова также обвинили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следствие считает, что бывший замглавы Минобороны получил не менее 1,185 млрд руб. в виде строительных и реставрационных работ от бизнесменов Сергея Бородина и Александра Фомина.