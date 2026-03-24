Международная федерация санного спорта рассмотрит допуск юниоров из России
Конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) в июне рассмотрит вопрос допуска российских юниоров к соревнованиям без ограничений. Об этом сообщила президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт.
По ее словам, российская сторона направляла в FIL несколько обращений после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске юниоров, однако ответа пока не получила. «В повестке конгресса точно есть этот вопрос. По нему будет проводиться голосование», – отметила Гарт (цитата по ТАСС).
Конгресс FIL пройдет с 8 по 9 июня в немецком Берхтесгадене.
В декабре 2025 г. исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям с флагом и гимном.
16 марта в интервью «Ведомостям» министр спорта Михаил Дегтярев заявлял, что Россия также работает над восстановлением статуса Олимпийского комитета России. По его словам, соответствующее досье находится на рассмотрении юридической комиссии МОК, а решение может быть принято уже в апреле или мае.