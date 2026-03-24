Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

Международная федерация санного спорта рассмотрит допуск юниоров из России

Ведомости

Конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) в июне рассмотрит вопрос допуска российских юниоров к соревнованиям без ограничений. Об этом сообщила президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт.

По ее словам, российская сторона направляла в FIL несколько обращений после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске юниоров, однако ответа пока не получила. «В повестке конгресса точно есть этот вопрос. По нему будет проводиться голосование», – отметила Гарт (цитата по ТАСС).

Конгресс FIL пройдет с 8 по 9 июня в немецком Берхтесгадене.

В декабре 2025 г. исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям с флагом и гимном.

16 марта в интервью «Ведомостям» министр спорта Михаил Дегтярев заявлял, что Россия также работает над восстановлением статуса Олимпийского комитета России. По его словам, соответствующее досье находится на рассмотрении юридической комиссии МОК, а решение может быть принято уже в апреле или мае.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь