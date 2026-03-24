Журналистку Ксению Лученко заочно приговорили к восьми годам колонии
Журналистка Ксения Лученко (считается в РФ иноагентом) заочно приговорена к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщила прокуратура Москвы в Мах.
Кроме того, ее лишили права заниматься администрированием сайтов на четыре года. Уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке в отсутствие подсудимой. В отношении Лученко заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Суд установил, что журналистках разместила в открытом доступе на одном из сайтов и в личном канале одного из мессенджеров материалы, которые содержат ложную информацию о действиях Вооруженных сил (ВС) России против мирного населения в ходе спецоперации. Она опубликовала материалы уже за границей.
Лученко признана виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).
17 октября 2025 г. Росфинмониторинг внес Лученко в перечень террористов и экстремистов.
24 октября 2025 г. МВД России объявило журналистку в розыск по обвинению в распространении недостоверной информации о ВС России (ст. 207.3 УК РФ).