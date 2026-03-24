Кабмин утвердил критерии для стратегически важных лекарств
Правительство РФ утвердило правила и критерии формирования перечня стратегически важных лекарств. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
В список войдут препараты, производство которых будет полностью локализовано в России. Их производство получит господдержку, а сами лекарства получат приоритет при госзакупках.
Речь идет о жизненно необходимых препаратах, вакцинах из национального календаря прививок, препаратах крови, кровезаменителях, инфузионных растворах, наркотических анальгетиках, а также средствах для лечения особо опасных инфекций и социально значимых заболеваний.
«Рассчитываем, что это позволит сократить зависимость фармацевтической промышленности от иностранных поставщиков», – подчеркнул Мишустин.
Формировать перечень будет межведомственная комиссия с участием Минздрава, Минпромторга, Минфина, ФМБА, Минэкономразвития, ФАС, Росздравнадзора и Роспотребнадзора.
25 февраля Мишустин заявлял, что дефицита жизненно важных лекарств в России нет, а отечественная фармацевтика способна обеспечить потребности даже при прекращении поставок из недружественных стран.