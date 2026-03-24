Туроператоры вывезли всех застрявших в третьих странах россиян
Российские туроператоры вывезли всех россиян, «застрявших» в третьих странах из-за эскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
«Оставшиеся за рубежом путешественники продолжают отдых по плану», – говорится в сообщении.
10 марта в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что в Таиланде могут находиться порядка 10 000 организованных и самостоятельных российских туристов, которые должны были вернуться домой через аэропорты ближневосточных стран. На фоне отмены рейсов власти Таиланда разрешили россиянам находиться дополнительные 30 дней без визы.
Организацией вывозных рейсов занимались авиакомпании. Минтранс РФ сообщал, что российские и иностранные авиакомпании перевезли около 59 000 пассажиров из стран Ближнего Востока на 284 рейсах, выполненных со 2 по 11 марта.