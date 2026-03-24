Туроператоры вывезли всех застрявших в третьих странах россиян

10 марта в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что в Таиланде могут находиться порядка 10 000 организованных и самостоятельных российских туристов, которые должны были вернуться домой через аэропорты ближневосточных стран. На фоне отмены рейсов власти Таиланда разрешили россиянам находиться дополнительные 30 дней без визы.