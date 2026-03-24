Репетиция парада Победы в Москве пройдет 7 мая
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади в Москве пройдет 7 мая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Кремля.
В этот день запланирована репетиция военного парада, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Сам парад традиционно пройдет 9 мая на Красной площади. В этот же день запланировано возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
23 марта стало известно, что президент Абхазии Бадра Гунба примет участие в параде Победы в Москве 9 мая по приглашению президента РФ Владимира Путина.