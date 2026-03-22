Президент Абхазии Бадра Гунба посетит парад Победы в Москве
Президент Абхазии Бадра Гунба примет участие в параде Победы в Москве 9 мая по приглашению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба абхазского лидера.
Гунба назвал День Победы священной датой, объединяющей народы общей историей и памятью, и отметил, что участие в праздновании в Москве является знаком уважения к подвигу ветеранов и подтверждением ответственности «за сохранение правды о Победе».
В мае 2025 г. президент Абхазии был в Москве на праздновании 80-летия Победы. 10 мая состоялась двусторонняя встреча Гунбы и Путина.
Тогда российский президент отмечал вклад народа Абхазии в общую победу: в боевых действиях участвовали 55 500 жителей республики, из них 17 500 не вернулись с фронта. Звания Героя Советского Союза были удостоены 23 абхаза, еще трое стали полными кавалерами ордена Славы.
На встрече Гунба заявлял, что сохранение исторической памяти остается важной задачей, особенно на фоне попыток пересмотра событий Второй мировой войны.