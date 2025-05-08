Президент Абхазии Гунба прибыл в Россию для участия в параде Победы

Российский лидер Владимир Путин планирует провести более 15 двусторонних переговоров. Часть из них уже состоялись: 8 мая в Кремле президент РФ встретился с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в узком и расширенном составах. Лидеры двух держав подписали 28 документов. 7 мая Путин провел переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и с главой Конго Дени Сассу-Нгессо.