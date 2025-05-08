Президент Абхазии Гунба прибыл в Россию для участия в параде Победы
Президент Абхазии Бадра Гунба прибыл в Москву, чтобы присутствовать на мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается в Telegram-канале абхазского лидера.
Указывается, что Гунба примет участие в торжествах вместе с супругой Ирмой Хашиг. В частности, они намерены посетить парад Победы на Красной площади. Планируется также, что 10 мая состоится двусторонняя встреча Гунбы и президента России Владимира Путина.
«Главы государств обсудят широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества. Эта уже вторая личная встреча Гунбы и Путина в текущем году», – говорится в сообщении.
Российский лидер Владимир Путин планирует провести более 15 двусторонних переговоров. Часть из них уже состоялись: 8 мая в Кремле президент РФ встретился с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в узком и расширенном составах. Лидеры двух держав подписали 28 документов. 7 мая Путин провел переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и с главой Конго Дени Сассу-Нгессо.