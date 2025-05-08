Газета
Телеграм
/ Политика

Президент Абхазии Гунба прибыл в Россию для участия в параде Победы

Ведомости

Президент Абхазии Бадра Гунба прибыл в Москву, чтобы присутствовать на мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается в Telegram-канале абхазского лидера.

Указывается, что Гунба примет участие в торжествах вместе с супругой Ирмой Хашиг. В частности, они намерены посетить парад Победы на Красной площади. Планируется также, что 10 мая состоится двусторонняя встреча Гунбы и президента России Владимира Путина.

«Главы государств обсудят широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества. Эта уже вторая личная встреча Гунбы и Путина в текущем году», – говорится в сообщении.

На парад к юбилею Победы в Москву должны прибыть лидеры 29 стран, сообщал прессе помощник президента Юрий Ушаков. 7 мая Ушаков рассказал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и лидер Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Тхонглун Сисулит не смогут присутствовать на параде в Москве.

Российский лидер Владимир Путин планирует провести более 15 двусторонних переговоров. Часть из них уже состоялись: 8 мая в Кремле президент РФ встретился с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в узком и расширенном составах. Лидеры двух держав подписали 28 документов. 7 мая Путин провел переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и с главой Конго Дени Сассу-Нгессо.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных